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Число стран-участниц Евровидения-2023 рекордно снизилось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Doherty / CC BY-SA 4.0

Некоторые страны отказались участвовать в Евровидении и общее число участников конкурса в 2023 году стало самым маленьким за последние 20 лет.

По официальным данным организаторов Евровидения, в конкурсе примут участие 37 стран. В предыдущие годы участников было больше. Например, в 2018 году — 43 страны.

Кроме России, которая вышла из Европейского вещательного союза по политическим причинам, в Евровидении отказались участвовать Болгария, Северная Македония и Черногория.

Евровидение-2023 пройдет в мае в Ливерпуле от имени Украины, поскольку украинская группа победила на конкурсе в прошлом году, но страна не сможет провести мероприятия на своей территории.



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