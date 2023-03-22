Число стран-участниц Евровидения-2023 рекордно снизилось

Некоторые страны отказались участвовать в Евровидении и общее число участников конкурса в 2023 году стало самым маленьким за последние 20 лет.

По официальным данным организаторов Евровидения, в конкурсе примут участие 37 стран. В предыдущие годы участников было больше. Например, в 2018 году — 43 страны.

Кроме России, которая вышла из Европейского вещательного союза по политическим причинам, в Евровидении отказались участвовать Болгария, Северная Македония и Черногория.

Евровидение-2023 пройдет в мае в Ливерпуле от имени Украины, поскольку украинская группа победила на конкурсе в прошлом году, но страна не сможет провести мероприятия на своей территории.