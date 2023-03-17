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ChatGPT назвал 20 профессий, где сможет заменить человека

Источник:
Sibnet.ru
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Журналист и автор рассылки о способностях искусственного интеллекта Роуэна Чунга спросил у новой версии ChatGPT о профессиях, где он сможет заменить человека.

Нейросеть выдала таблицу с профессиями и навыками в которых превосходит человека. В основном они касаются работы с контентом и аналитикой данных, но некоторые из них, например, телемаркетолог, попали в список из-за того, что GPT-4 получил способность убеждать потенциальных покупателей.

 Профессия Навык, превосходящий человеческий
 Сотрудник по вводу данных Скорость и точность
 Представитель службы поддержки клиентов Общение и сопереживание
 Корректор Внимание к деталям
 Помощник юриста Исследования и организация
 Бухгалтер Математические навыки
 Переводчик Владение языком
 Копирайтер Творчество и правописание
 Аналитик по исследованию рынка Аналитические способности
 Менеджер по социальным сетям Создание контента и курирование
 Планировщик встреч Тайм-менеджмент
 Телемаркетолог Убеждение и коммуникация
 Виртуальный помощник Многозадачность и организация
 Транскрипционист Навыки аудирования и набора текста
 Репортер новостей Проверка фактов и правописание
 Турагент Планирование и координация
 Репетитор Знания и навыки преподавания
 Аналитик технической поддержки Устранение неполадок и решение проблем
 Специалист по маркетингу электронной почты Написание и таргетинг
 Модератор контента Критическое мышление и суждения
 Рекрутер Интервьюирование и оценка

Чунг опубликовал таблицу в Twitter, где она вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Читатели уверены, что из-за проникновения ИИ в жизнь человека не все профессии смогут выжить. По их мнению, в безопасности строители, так как их вытеснить сложнее всего.

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Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

mosquito__2010

Когда новоиспеченные власти Украинские Донбасс обстреливать начали по идеологическим причинам тебя не...

GammiPluh

Так позвони бывшим сослуживцам с Украины и скажи им чтобы сдавали Артемовск... кстати наемников в Авдеевке...

pepelmetal

Какие бы не последовали, всем всё равно!