ChatGPT назвал 20 профессий, где сможет заменить человека

Журналист и автор рассылки о способностях искусственного интеллекта Роуэна Чунга спросил у новой версии ChatGPT о профессиях, где он сможет заменить человека.
Нейросеть выдала таблицу с профессиями и навыками в которых превосходит человека. В основном они касаются работы с контентом и аналитикой данных, но некоторые из них, например, телемаркетолог, попали в список из-за того, что GPT-4 получил способность убеждать потенциальных покупателей.
|Профессия
|Навык, превосходящий человеческий
|Сотрудник по вводу данных
|Скорость и точность
|Представитель службы поддержки клиентов
|Общение и сопереживание
|Корректор
|Внимание к деталям
|Помощник юриста
|Исследования и организация
|Бухгалтер
|Математические навыки
|Переводчик
|Владение языком
|Копирайтер
|Творчество и правописание
|Аналитик по исследованию рынка
|Аналитические способности
|Менеджер по социальным сетям
|Создание контента и курирование
|Планировщик встреч
|Тайм-менеджмент
|Телемаркетолог
|Убеждение и коммуникация
|Виртуальный помощник
|Многозадачность и организация
|Транскрипционист
|Навыки аудирования и набора текста
|Репортер новостей
|Проверка фактов и правописание
|Турагент
|Планирование и координация
|Репетитор
|Знания и навыки преподавания
|Аналитик технической поддержки
|Устранение неполадок и решение проблем
|Специалист по маркетингу электронной почты
|Написание и таргетинг
|Модератор контента
|Критическое мышление и суждения
|Рекрутер
|Интервьюирование и оценка
Чунг опубликовал таблицу в Twitter, где она вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Читатели уверены, что из-за проникновения ИИ в жизнь человека не все профессии смогут выжить. По их мнению, в безопасности строители, так как их вытеснить сложнее всего.SIBNET.RU В TELEGRAM