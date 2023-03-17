ChatGPT назвал 20 профессий, где сможет заменить человека

Журналист и автор рассылки о способностях искусственного интеллекта Роуэна Чунга спросил у новой версии ChatGPT о профессиях, где он сможет заменить человека.

Нейросеть выдала таблицу с профессиями и навыками в которых превосходит человека. В основном они касаются работы с контентом и аналитикой данных, но некоторые из них, например, телемаркетолог, попали в список из-за того, что GPT-4 получил способность убеждать потенциальных покупателей.

Профессия Навык, превосходящий человеческий Сотрудник по вводу данных Скорость и точность Представитель службы поддержки клиентов Общение и сопереживание Корректор Внимание к деталям Помощник юриста Исследования и организация Бухгалтер Математические навыки Переводчик Владение языком Копирайтер Творчество и правописание Аналитик по исследованию рынка Аналитические способности Менеджер по социальным сетям Создание контента и курирование Планировщик встреч Тайм-менеджмент Телемаркетолог Убеждение и коммуникация Виртуальный помощник Многозадачность и организация Транскрипционист Навыки аудирования и набора текста Репортер новостей Проверка фактов и правописание Турагент Планирование и координация Репетитор Знания и навыки преподавания Аналитик технической поддержки Устранение неполадок и решение проблем Специалист по маркетингу электронной почты Написание и таргетинг Модератор контента Критическое мышление и суждения Рекрутер Интервьюирование и оценка

Чунг опубликовал таблицу в Twitter, где она вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Читатели уверены, что из-за проникновения ИИ в жизнь человека не все профессии смогут выжить. По их мнению, в безопасности строители, так как их вытеснить сложнее всего.