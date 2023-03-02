Чтобы не переделывать: как построить дом по проекту

Строительство частного дома — дело ответственное. Начинать его нужно с проекта. Он позволит учесть все нюансы и, главное, построить то, что хотел хозяин. О том, из чего состоит проект дома и почему именно он обеспечивает надежность постройки, рассказал директор по развитию бизнеса архитектурно-строительного бюро Pollio Александр Ухин.

Проект дома — это визуализация и реализация мыслей, пожеланий будущего хозяина. Эти образы доработаны, отредактированы и оптимизированы группой профессионалов — архитекторов, конструкторов, инженеров и дизайнеров — с адаптацией под стилистику и строительные нормы.

— Александр Владимирович, нужен ли проект по закону?

— В большинстве случаев проект как таковой не требуется. Нужно лишь уведомить власти: будет дом, например, площадью семь на девять метров и он расположится на участке вот таким образом. И все. О том, из каких материалов его построят, какая у него планировка, никому нет дела.

Директор по развитию бизнеса архитектурно-строительного бюро Pollio Александр Ухин Фото: © Pollio

Но есть исключение — это территории, где действует система разрешений на строительство: исторические, водоохранные зоны, места неподалеку от аэропортов. В таких случаях потребуется эскизный проект. Он должен содержать план дома, фасад с высотными отметками и его «посадку» на участок с привязкой к границам.

— Тогда почему нельзя обойтись без проекта на обычных территориях?

— Обойтись можно. Вопрос в том, что получится в итоге? Никто не скажет, как это будет выглядеть после завершения стройки.

Нельзя будет контролировать правильность выполнения конструктивных решений. Не будет понимания, как работает конструкция здания, например, стен.

Материалы в составе стен, перекрытий, крыши должны сочетаться. Их неправильный подбор может привести к плачевным ситуациям, вплоть до разрушения.

Да даже итоговую стоимость дома без проекта невозможно рассчитать. Любому специалисту ясно, что без проектной документации построить современный, технологичный, энергосберегающий дом нельзя.

— Из чего состоит проектная документация?

— Прежде всего, это архитектурно-строительный раздел. Архитектура отвечает на вопрос «что строим». Она показывает, какой дом должен получиться в итоге. В какой стилистике он будет выполнен, с какими планировочными решениями, из каких материалов, какой высоты и так далее. Это планы, фасады, разрезы.

Конструктив — это про то «как строим». В этом разделе речь о детализации конструктивных элементов, спецификациях на элементы, узлы. Указываются, как устроены фундаменты, стены, перекрытия и прочее.

Работа с заказчиком начинается с составления эскизного проекта. На этом этапе архитектор с заказчиком совместно определяют облик здания, прорабатывают планы и фасады, которые впоследствии станут частью архитектурного раздела.

В проект под ключ входит так же инженерный раздел. Это разводка коммуникаций: трасс, кабелей, труб, каналов. И спецификация к этим планам.

Еще один элемент — дизайн-проект, включающий детализация внутреннего пространства с подробной расстановкой мебели, других элементов интерьера. Его лучше разрабатывать одновременно с инженерным разделом, чтобы потом не пришлось переделывать.

— Какие документы нужны от заказчика для составления проекта под ключ?

— Студия Pollio перед началом работы запрашивает у заказчика три документа. Это отчет инженерно-геологических изысканий, топосъемка и схема участка. Геология определит, какие грунты, есть ли грунтовые воды. От этого зависит выбор типа фундамента, конструкции подвала, цокольного этажа.

Топосъемка необходима, если пятно застройки неровное. Она позволит подстроится под сложный рельеф. Схема участка нужна для привязки здания к участку с соблюдением норм пожарной безопасности.

Pollio – международная архитектурная студия, специализирующаяся на проектировании и строительстве частных домов. Проекты создаются командой европейских архитекторов, при этом документация адаптируется под стандарты каждой страны местными специалистами. Студия работает в России, Казахстане, Польше, США, Голландии, Германии и Исландии.

Есть еще четвертый и очень важный документ — техническое задание. Его заполняет заказчик. Он подробно формулирует свои пожелания и обстоятельно обсуждает все нюансы с архитектором. Без подробного ТЗ проектирование занимало бы гораздо больше времени.

— Есть типовые проекты и индивидуальные. В чем их плюсы и минусы? Индивидуальные дороже?

— Индивидуальный проект под ключ разрабатывается в тесном сотрудничестве с заказчиком. С ним последовательно работают архитектор, конструктор. Далее подключаются инженеры: один разрабатывает «воду» и канализацию, другой — электрику, третий — отопление, вентиляцию. Потом подключается дизайнер интерьеров, ландшафтный дизайнер.

Над индивидуальным проектом работает целый коллектив специалистов. Поэтому его самый главный минус — это цена. Второй недостаток — сроки.

Эти же обстоятельства становятся плюсами типовых проектов. Они, как правило, в три-четыре раза дешевле индивидуальных. Документы для строительства можно получить уже через пару дней после оплаты. Их главный минус в том, что они не отражают всех потребностей заказчика.

Но, все относительно. По опыту скажу, 95% типовых проектов приобретаются с изменениями. Их меняют под функциональные потребности членов семьи. И многие из них в ходе работы перестают быть типовыми и становятся индивидуальными.

— Как определиться с архитектурным решением?

— Прежде всего, стоит изучить, какая архитектура существует, какие стили популярны. Сейчас, например, в моде Barnhouse, стиль Райта (стиль прерий).

Второй критерий — финансы. Есть дорогие дома, с огромными остеклениями, ультрамодными панелями, сложными элементами декора. Есть недорогой минимализм. Фасад отштукатурил, покрасил и забыл — это дешево, но современно и круто.

Третье, на что стоит обратить внимание — есть ли в регионе строители, которые могут воплотить выбранное архитектурное решение.

— Какие нюансы обязательно учитываются при проектировании?

— Нужно учесть массу деталей: состав семьи, есть ли в ней маленькие дети, инвалиды, пенсионеры, домашние животные. Это не говоря уже о составе грунта, сторонах света.

На архитектуру сильно влияет ландшафт. Если он сложный, то часть здания можно врезать в рельеф. С одной стороны будет один этаж, с другой — два.

Важна геолокация. Она влияет на архитектурное решение, конструкцию здания. Нужно обязательно учесть климат: температуру, влажность. Например, в жарких странах строят дома со множеством террас, они позволяют избежать перегрева помещений.

Ни в коем случае нельзя пренебрегать сейсмикой. В сейсмоопасных зонах сейчас строят дома по технологии монолитного каркаса. Человек должен понимать, что нужна адаптация проекта под его регион, под его геолокацию. Многие даже не задаются такими вопросами. А это надо обязательно учитывать.

— А как можно проконтролировать, не испортят ли строители проект?

— В студии Pollio есть такая услуга — авторский надзор. Это, когда на объект выезжает архитектор и работает там с подрядчиком. Он консультирует строителей, контролирует их. Эта услуга востребована у тех, кто сомневается в качестве работ.

Да и самим подрядчикам проще. Они могут быстро снять спорные моменты. Строители часто опасаются сделать что-нибудь не так — переделывать никому не хочется. При авторском надзоре этот риск стремится к нулю. В итоге получается дом, в котором хочется жить.

