Как не попасть в черный список банка

Банки для борьбы с мошенниками станут пристально отслеживать денежные переводы клиентов, соответствующий закон вступил в силу 25 июля. За ряд действий теперь можно угодить в черный список. Центробанк рассказал, как этого избежать.



Вступивший в силу закон о контроле за переводами — очередной заградительный барьер для мошенников, посягающих на деньги россиян, объяснил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, преступники пользуются доверием и низкой информированностью людей.

«Сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не звонят через мессенджеры — так поступают мошенники. Иногда злоумышленники направляют в мессенджер даже поддельное удостоверение», — привел пример Алтухов.

Признаки мошенничества

Банки отныне станут блокировать денежные переводы при подозрении на работу мошенников. Центробанк для этого утвердил шесть признаков подозрительных операций. Если будет выявлен хотя бы один из них, операцию по счету заморозят до выяснения всех обстоятельств.

Признак первый. Антифрод-система (система мониторинга и предотвращения нелегальных операций) уличила банковский счет в участии в мошеннических действиях. Причем этим счетом может владеть пострадавший от мошенников клиент, если он не сообщил о факте обмана.

Признак второй. Информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Она может поступить в банк по любым каналам, не только от правоохранительных органов, например, если другой заинтересованный человек предоставит подтверждающий документ.

Признак третий. Данные о свидетельствах мошеннической операции от сторонних организаций. Например, по информации операторов связи, перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS с новых номеров.

Признак четвертый. Счет находится в базе данных мошенников Центробанка.

Признак пятый. Банк выявил нетипичные для клиента операции, например, по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения.

Признак шестой. Зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое раньше использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных Центробанка.

Как доказать, что не мошенник

После выявления признаков мошенничества, помимо блокировки операции, владелец счета может также попасть в черный список Центробанка, который официально называется базой данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».

Банк обязан официально уведомить клиента о включении его в черный список. Если клиент считает, что попал туда по ошибке, он может обжаловать решение. Это можно сделать, обратившись лично в банк, либо через интернет-приемную Центробанка.

Независимо от способа обращения в заявлении нужно указать ФИО, данные паспорта, название банка, от которого пришло уведомление, номера проблемных счетов или карт, номер телефона.



Если банк полагает, что сведения о его клиенте включены в базу данных необоснованно, то он вправе самостоятельно, без участия клиента, направить заявление регулятору.

Центробанк рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней и примет решение об исключения реквизитов гражданина из базы данных.