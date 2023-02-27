Сотрудники полиции задержали в воскресенье несколько человек, в том числе подростков в ТЦ «Галерея» в Новосибирске, для того, чтобы не допустить с их стороны противоправные действия.

«Ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в социальных сетях появились видео массовых задержаний полицейскими молодых людей в черной одежде. По данным СМИ, среди задержанных представители молодежной субкультуры «Редан».

Представители «Редана» взяли название и логотип паука у преступного клана из аниме «Хантер х Хантер» образца 1990-х годов. В аниме сообщество называлось «Геней Редан». Возраст участников субкультуры — младше 18. Против «Редана» обычно на драку выходит представители другой субкультуры — «Офники» или «Антиредан». Драки происходят в ТЦ и метро.