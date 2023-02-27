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Полиция задержала членов новой субкультуры в новосибирском ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники полиции задержали в воскресенье несколько человек, в том числе подростков в ТЦ «Галерея» в Новосибирске, для того, чтобы не допустить с их стороны противоправные действия.

«Ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в социальных сетях появились видео массовых задержаний полицейскими молодых людей в черной одежде. По данным СМИ, среди задержанных представители молодежной субкультуры «Редан».

Представители «Редана» взяли название и логотип паука у преступного клана из аниме «Хантер х Хантер» образца 1990-х годов. В аниме сообщество называлось «Геней Редан». Возраст участников субкультуры — младше 18. Против «Редана» обычно на драку выходит представители другой субкультуры — «Офники» или «Антиредан». Драки происходят в ТЦ и метро.


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Топ комментариев

antibacila

Получается, что важный опорный пункт охраняли 4 человека?

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.