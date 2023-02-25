Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины

Женщины, как и мужчины, уже за первые несколько секунд знакомства решают, хотят ли секса с этим партнером. Что именно во внешности мужчины привлекает противоположный пол?

Атлетическое тело — подсознательный сигнал здоровья и силы, а значит — плюс в пользу мужчины. «Женщина подсознательно выбирает не только и не столько сексуального партнера, сколько того, кто сможет защитить и прокормить ее и их общее потомство», — прокомментировала Sibnet.ru сексолог Ольга Багрий.

Поэтому женщины прежде всего обращают внимание на общее телосложение мужчины: ширину плеч, массивность, мускулатуру, пресс, ноги и ягодицы.

Почему женщинам нравятся мужские попы

Очень часто женщины обращают внимание на ягодицы. Это следствие сексуального образа, когда женщина держится за мужскую попу во время секса, утверждает психотерапевт Евгений Гиберт.

Также состояние мужских ягодиц говорит о его состоятельности и реализованности в жизни. «Ягодичные мышцы указывают на контакт со своими желаниями и их воплощением. Сюда относится сексуальность, финансовая сфера, а также проявление в обществе», — объясняет телесно-ориентированный психолог Елена Чехова.

Форма ягодиц мужчины должна быть в идеале округлой, а мышцы в тонусе. Тогда. по словам эксперта, это подсознательный знак свободной реализации парня.

Оценивая сексуальность мужчины, девушка обращает внимание и на ноги, в том числе стопы: «Ноги имеют самые мощные мышцы во всем теле. Они отвечают за движение вперед, за импульс к действию. Следовательно, обладатель сильных ног сможет с легкостью пробиться в этой жизни, обеспечить себя и свою семью. Также ноги — опора, устойчивость, способность выстоять в любой ситуации».

Плечи, грудь и руки

Широкая грудь и спина, мощные плечи и руки, сильный пресс — сильные знаки сексуальности мужчины.

«Плечи связаны с ощущением силы и возможностей. Также крепкие плечи с точки зрения телесной психологии говорят о потенциале мужчины, его ответственности. Указывают на умение управлять ситуацией и контролировать внешние обстоятельства. Многим женщинам крайне важно, чтобы ее партнер обладал такими качествами. Это ли не сексуально?», — продолжает Чехова.

Но руки и пальцы (ногти) должны быть красивыми и ухоженными «На бессознательном уровне женщина понимает, что эти руки и пальцы будут касаться ее тела и интимных мест при сексуальном контакте», — добавляет Гиберт.

Некоторые мужчины носят украшения — браслеты и кольца, однако такие признаки больше отталкивают женщин.

Зона груди – место, где обитают чувства. Обладатель широкой, раскрытой грудной клетки с проработанными мышцами воспринимается как человек глубоко чувствующий, умеющий распознавать и владеть эмоциями. И женщины невольно хотят прильнуть к его широкой груди.