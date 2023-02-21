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Starlink предложил ненадежный глобальный роуминг за 200 долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Ракета Starlink
Фото: © ANIRUDH / Unsplash License

Starlink анонсировал глобальный роуминг, позволяющий воспользоваться системой спутникового интернета из любой точки мира, где есть суша. Услуга стоит 200 долларов, и при этом ее работоспособность не гарантируется.

Портал Ars Technica опубликовал на Reddit скриншоты писем пользователям Starlink с предложением подключить глобальный роуминг. Для осуществления охвата всего земного шара использоваться не только спутники основной группировки, но и дополнительные. Сигнал передается от одного к другому, и это может вызывать проблемы.

В письмах указано, что поскольку это новая услуга от Starlink, она может работать некорректно в 100% случаев. Пользователи могут столкнуться с «кратковременными периодами плохой связи», а иногда и вовсе остаться без интернета.

Несмотря на то что услуга рекламируется как доступная по всему миру, в письмах указано, что пользователям нужно находиться в странах и территориях, где Starlink уполномочен работать. Абоненты, подключившие глобальный роуминг и оставшиеся недовольными его качеством, смогут запросить возврат средств.

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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

Ух ты, неужто, а до этого 20 лет что мешало подсказать вкладывать в Россию?

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

фу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит