Starlink предложил ненадежный глобальный роуминг за 200 долларов

Starlink анонсировал глобальный роуминг, позволяющий воспользоваться системой спутникового интернета из любой точки мира, где есть суша. Услуга стоит 200 долларов, и при этом ее работоспособность не гарантируется.

Портал Ars Technica опубликовал на Reddit скриншоты писем пользователям Starlink с предложением подключить глобальный роуминг. Для осуществления охвата всего земного шара использоваться не только спутники основной группировки, но и дополнительные. Сигнал передается от одного к другому, и это может вызывать проблемы.

В письмах указано, что поскольку это новая услуга от Starlink, она может работать некорректно в 100% случаев. Пользователи могут столкнуться с «кратковременными периодами плохой связи», а иногда и вовсе остаться без интернета.

Несмотря на то что услуга рекламируется как доступная по всему миру, в письмах указано, что пользователям нужно находиться в странах и территориях, где Starlink уполномочен работать. Абоненты, подключившие глобальный роуминг и оставшиеся недовольными его качеством, смогут запросить возврат средств.