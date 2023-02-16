Стоматологи указали на нехватку лекарств и инструментов

Уход западных компаний лишил российских стоматологов ряда препаратов. Чего не хватает отечественным дантистам и могут ли российские компании перекрыть дефицит товаров?
Российские стоматологические клиники столкнулись с дефицитом «Убистезина» — популярного обезболивающего, входившего в тройку лидеров среди аналогичных препаратов. Производитель — американская компания — объявила об уходе с российского рынка в 2022 году, начались перебои с поставками.
«При этом на рынке осталась масса зарубежных препаратов великолепного качества, которыми мы пользуемся», — цитирует РБК медицинского директора стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослава Кобу.
Сейчас стоматологии активно закупают отечественный «Артикаин-Бинергия». Он отличается от «Убистезина» условиями производства и составляющими, но врачи с удовольствием его используют. Отечественная анестезия по основным параметрам ничем не уступает зарубежной.
Однако при использовании препарата «Артикаин-Бинергия» врачи сталкиваются с определенными сложностями, объяснила основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян.
«В случае с «Убистезином» для достижения необходимого эффекта требовалась всего одна карпула препарата. Теперь нам приходится вкалывать три-четыре карпулы, что представляет собой некоторое неудобство для пациента и врача», — рассказала она.
Нет вариантов
Сложности посерьезнее возникли с цементом «Витремер». Его используют при лечении зубов у детей и взрослых. Аналогов у него на российском рынке сейчас нет.
«Конечно, мы обновляем протоколы лечения таких зубов, но на узнавание и поиск новых стоматологических материалов затрачивается значительное количество времени», — подчеркнула стоматолог-терапевт клиники Ирина Лукашенок.
Определенные неудобства связаны и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М». Отечественный аналог уступает импортному материалу по качеству. Проблемы появились и стоматологическими борами и фрезами — импортные производители поставляют товар в Россию не всю линейку из-за проблем с логистикой.
К тому же, поставки из-за рубежа идут с большими задержками, некоторые дилеры перешли на стопроцентную предоплату. Все это сказывается на конечной стоимости услуг для пациентов.
Отказаться от зарубежных препаратов нельзя — российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка. Так, на территорию России раньше ввозилось порядка 35–40 тысяч наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 тысяч позиций.
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