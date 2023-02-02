Как блогеры добились успеха в шоу‑бизнесе

Музыканты обзаводятся армией поклонников благодаря таланту, а блогеры становятся талантливыми музыкантами благодаря поклонникам. В последнее время настоящими звездами шоу-бизнеса стали совсем юные тиктокеры, которые даже не знаю нот. Как им это удалось?

Даня Милохин

Блогер-миллионник Даня Милохин взял музыкальный старт с песни «Я дома», что было актуально в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Распространял свое творчество молодой певец через TikTok, имея там «жирную» аудиторию.

Подписчики полюбили Даню-музыканта, и тиктокер не стал останавливаться. Не имея музыкального образования и не зная нот, Милохин выпускал сингл за сигналом. Также он записал несколько фитов, в том числе с Николаем Басковым, Maruv, группой «Мумий Тролль».

На музыкальных площадках Милохин звучит неплохо. Но в Сети не раз появлялись сливы с реальных записей артиста, где ни слуха, ни голоса обнаружено не было.

Валя Карнавал

Поющий блогер Карнавал радует поклонников милыми, девчачьими песенками «Психушка», «Ромашки», «Глупенькая девочка», «Плохая девочка». Запела Карнавал тоже без музыкального образования и уже будучи известной в соцсетях.

Успех Карнавал нельзя недооценивать — ее песни в соцсетях собирают миллионы просмотров. Но, если оценивать интерес к ее музыкальному творчеству, опираясь на места в чартах, то по-настоящему популярными оказались только первая песня («Психушка»), немного вторая («Опять домой») и совсем чуть-чуть третья («Истерика»).

Вероятно, интерес к поющему блогеру был больше, чем к ее песням. Впрочем, популярность добавилась после ссоры девушки с Ларисой Долиной. Народная артистка обвинила ее в бездарности. А зрителям стало любопытно — так ли это на самом деле.

Анна Покров

Анна Покров начала путь к известности с дома тиктокеров Dream Team House. Параллельно девушка записывала песни. Но не без основания — в отличие от ее коллег-блогеров Покров училась в музыкальной школе, окончив ее по классу домбры.

В дискографии блогера-музыканта всего 13 синглов, среди них фиты с Мией Бойко, Ольгой Бузовой, Асией. В 2021 году Покров занимала третье место в рейтинге самых популярных поющих тиктокеров России.

Карина Кросс

Карина Кросс изначально позиционировала себя как актриса, ведущая, блогер. Она пыталась пробиться в звезды с 2012 года, проходя кастинги на федеральных каналах. Девушке удалось в свое время получить эпизодические роли в «Интернах» и «Универе», но слава пришла к ней через соцсети.

Специализируясь на смешных вайнах, Кросс собрала свою аудиторию, потом захватила YouTube собственными проектами и решила запеть.

В январе 2019 года Карина Кросс попала в новости, когда с рэпером Давой (Давидом Манукяном) перекрыла Новый Арбат ради съемок клипа на записанную ими вместе песню «BOOOM».

За четыре года Карина Кросс выпустила всего 16 синглов. Самые популярные — фиты с рэпером Verbee «Не смогу» и «Время утекай» с группой «Мумий Тролль».

Дава (Давид Манукян)

Дава вышел на авансцену не столько из соцсетей, сколько из тени Ольги Бузовой. Новосибирский блогер давно поет и записывает социальные ролики, но громко о себе он смог заявить лишь после романа с мега-звездой.

У Давы нет музыкального образования, но его часто приглашают в качестве исполнителя в музыкальные шоу. Более того, его творчество признала сама Лариса Долина (народная артистка любит критиковать артистов без диплома «музыкалки»).

Среди топовых песен Давы — «Кислород» (чарт «ВКонтакте» — первое место), «Танцуй, как пчела» (чарт «ВКонтакте» — пятое место), «Милада» (чарт «ВКонтакте» — 11 место).