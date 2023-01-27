Dava выпустил клип ради страстного поцелуя с Агатой Муцениеце

Блогер Dava (Давид Манукян) выпустил новый клип на песню «По барабану», главную роль в видео сыграла Агата Муцениеце.

«История девушки, пережившей предательство, которая готова пойти на самые отчаянные шаги, чтобы заглушить свои страдания. Какие делать выводы-решать Вам. Надеюсь, эта музыкальный клип расскажет каждому "свою" историю», — описал сюжет клипа Dava.

В финале клипа есть сцена, где Dava и Муцениеце страстно целуются. В контексте всех событий музыкальной истории поцелуй кажется не совсем уместным.

После выхода клипа «По барабану» в соцсетях начали обсуждать отношения блогера и актрисы. Пользователи Сети считаю, что между ними завязался роман, поскольку целуются молодые люди слишком правдоподобно и страстно.