Dava выпустил клип ради страстного поцелуя с Агатой Муцениеце

Блогер Dava (Давид Манукян) выпустил новый клип на песню «По барабану», главную роль в видео сыграла Агата Муцениеце.
«История девушки, пережившей предательство, которая готова пойти на самые отчаянные шаги, чтобы заглушить свои страдания. Какие делать выводы-решать Вам. Надеюсь, эта музыкальный клип расскажет каждому "свою" историю», — описал сюжет клипа Dava.
В финале клипа есть сцена, где Dava и Муцениеце страстно целуются. В контексте всех событий музыкальной истории поцелуй кажется не совсем уместным.
После выхода клипа «По барабану» в соцсетях начали обсуждать отношения блогера и актрисы. Пользователи Сети считаю, что между ними завязался роман, поскольку целуются молодые люди слишком правдоподобно и страстно.
mosquito__2010Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...
AlhazredЩа "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))
GammiPluhВас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается
AlhazredЧто ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))