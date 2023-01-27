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Dava выпустил клип ради страстного поцелуя с Агатой Муцениеце

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Dava (Давид Манукян) выпустил новый клип на песню «По барабану», главную роль в видео сыграла Агата Муцениеце.

«История девушки, пережившей предательство, которая готова пойти на самые отчаянные шаги, чтобы заглушить свои страдания. Какие делать выводы-решать Вам. Надеюсь, эта музыкальный клип расскажет каждому "свою" историю», — описал сюжет клипа Dava.

В финале клипа есть сцена, где Dava и Муцениеце страстно целуются. В контексте всех событий музыкальной истории поцелуй кажется не совсем уместным.

После выхода клипа «По барабану» в соцсетях начали обсуждать отношения блогера и актрисы. Пользователи Сети считаю, что между ними завязался роман, поскольку целуются молодые люди слишком правдоподобно и страстно.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Всё в этом мире достигается путём эмпирическим. Не страшно и не боятся - это до первого реально разбитого...

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

GammiPluh

Вас на столько меньшинство в России, что даже геев больше и они даже нормальные ребята оказывается

Alhazred

Что ты вообще видел?))) А твои "экспертные" возможности весь Сибнет знает. И смеется над ними)))