Кучера возгордился своей позицией вопреки критике после интервью Дудю

Интервью Оскара Кучеры у Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) вызвало огромную волну критики. Но телеведущий сказал, что гордится своей позицией.

В разговоре с интервьюером Кучера был очень противоречив и неясно излагал свою позицию. В целом он пытался донести, что патриот России, а также поддерживает спецоперацию и не понимает людей, которые бегут от мобилизации в другие страны.

Юрий Дудь в ходе всей беседы надменно и с удивлением реагировал на слова гостя. При этом, по словам Кучеры, они договаривались поговорить о творчестве, а не о политике.

«Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом», — сказал Кучера РИА Новости.

Интервью Кучеры за два дня с момента выхода набрало больше 12 миллионов просмотров на YouTube. Пользователи Сети активно обсуждают не только позицию Оскара Кучеры, но и несдержанность в оценках Дудя. В Сети даже появились мемы на эту тему.

Оскару Кучере 48 лет. Он известен как телеведущий канала «Муз ТВ», с 2017 по 2020 годы вел шоу «Звезды сошлись» в паре с Лерой Кудрявцевой. У артиста четыре ребенка, младший сын Марк родился в 2019 году в Майами. Как утверждает Кучера, они случайно уехали в США рожать, но поскольку так вышло, решили сделать ребенку американский паспорт.