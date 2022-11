Samsung выпустит приложение для ремонта смартфонов

Samsung совместно с iFixit разрабатывают приложение для помощи в самостоятельном ремонте смартфонов, планшетов и другой носимой электроники.

Портал The Verge обнаружил в заявки, поданной компанией в Бюро по патентам и товарным знакам США описание прикладного ПО Self Repair Assistant, предназначенного для ремонта электроники. Журналисты считают, что оно будет содержать в себе набор инструкций.

Из описания следует, что приложение может предоставлять пользователям руководства по ремонту и информацию о деталях для различных устройств Samsung Galaxy. Она имеет небольшую библиотеку поддерживаемых продуктов и их деталей, выпущенных в августе, включая Samsung S21, S21 Plus, S21 Ultra, S20, S20 Plus, S20 Ultra и Tab S7 Plus.

iFixit — портал с бесплатными инструкциями по ремонту электроники. Сообщество помогает что-либо починить или восстановить, а обилие экспертов привело к тому, что с ним сотрудничают крупные бренды, например, Apple и Samsung.