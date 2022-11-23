Ученые узнали о брачной афере возрастом 2 тысячи лет

Российские археологи из Центра египтологических исследований РАН нашли на одном из древних захоронений в Египте папирус с текстом о древней брачной афере, произошедшей более 2 тысяч лет назад — в III веке до нашей эры.

На папирусе обманутая невеста Филумена просила царя Птолемея наказать Нумения. Мужчина обещал жениться на Филумене, увез девушку из родного города в один из удаленных оазисов, а потом забрал приданое и выставил за дверь. Девушка жалела о пропавших украшениях и одежде, чем о несостоявшемся браке, ведь он тогда имел экономическое значение.

Манускрипт нашли в одной из гробниц с мумиями в Египте. Древние египтяне хоронили мумии с ритуальными украшениями. По их представлениям, это помогало занять выгодное положение в загробном мире.

«Не все могли позволить себе драгоценности, поэтому мастера часто заменяли дорогие материалы более дешевыми. Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги», — рассказала «Известиям» научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель.

Археологам удалось отделить папирус от ожерелья, найденного рядом с мумией, и прочитать текст, написанный каллиграфическим почерком на греческом языке. Тогда он был в Египте государственным.