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Ученые узнали о брачной афере возрастом 2 тысячи лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Djehouty / CC BY-SA 4.0

Российские археологи из Центра египтологических исследований РАН нашли на одном из древних захоронений в Египте папирус с текстом о древней брачной афере, произошедшей более 2 тысяч лет назад — в III веке до нашей эры.

На папирусе обманутая невеста Филумена просила царя Птолемея наказать Нумения. Мужчина обещал жениться на Филумене, увез девушку из родного города в один из удаленных оазисов, а потом забрал приданое и выставил за дверь. Девушка жалела о пропавших украшениях и одежде, чем о несостоявшемся браке, ведь он тогда имел экономическое значение.

Манускрипт нашли в одной из гробниц с мумиями в Египте. Древние египтяне хоронили мумии с ритуальными украшениями. По их представлениям, это помогало занять выгодное положение в загробном мире.

«Не все могли позволить себе драгоценности, поэтому мастера часто заменяли дорогие материалы более дешевыми. Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги», — рассказала «Известиям» научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель.

Археологам удалось отделить папирус от ожерелья, найденного рядом с мумией, и прочитать текст, написанный каллиграфическим почерком на греческом языке. Тогда он был в Египте государственным.

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