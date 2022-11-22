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LG представила компактные автомобильные колонки

Источник:
Sibnet.ru
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Thin Actuator Sound новая звуковая технология LG
Фото: © LG

LG представила Thin Actuator Sound — альтернативу современным автомобильным колонкам. Динамики имеют компактный размер и удобную форму, что позволяет легче размещать их в салонах.

Thin Actuator Sound получил габариты 150 х 90 миллиметров и толщину 2,5 миллиметра, сообщается на сайте компании. Динамик не имеет классической катушки, магнита и акустического конуса, а звук они издают благодаря технологии пленочного возбуждения — они вибрируют особым образом и превращают в колонку любую поверхность, контактирующую с ними.

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Габариты устройства позволяют размещать его в любых частях автомобиля, например, в приборной панели, обивке потолка, подголовниках и подлокотниках, что позволит сделать звук качественным и более эффективно использовать пространство в салоне.

Thin Actuator Sound — можно будет встретить в автомобилях уже в первой половине 2023 года. LG не рассказала, с кем из автопроизводителей сотрудничает при внедрении новой технологии.

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