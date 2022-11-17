Путин поручил сделать автомобили доступными

Покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, заявил президент Владимир Путин. Он поручил главе Минпромторга следить за стоимостью машин.

«Есть над чем работать, несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Все понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он поручил главе Минпромторга Денису Мантурову постоянно контролировать рынок, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику».

Самый бюджетный новый автомобиль в России — седан Lada Granta Classic`22 с механической КПП и подушкой безопасности для водителя. Он стоит от 724 тысяч рублей.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам полугода составила 2 миллиона 316 тысяч рублей. Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.