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Путин поручил сделать автомобили доступными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Покупка автомобилей должна стать более доступной для российских семей, заявил президент Владимир Путин. Он поручил главе Минпромторга следить за стоимостью машин.

«Есть над чем работать, несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Все понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он поручил главе Минпромторга Денису Мантурову постоянно контролировать рынок, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику».

Самый бюджетный новый автомобиль в России — седан Lada Granta Classic`22 с механической КПП и подушкой безопасности для водителя. Он стоит от 724 тысяч рублей.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам полугода составила 2 миллиона 316 тысяч рублей. Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Авто #Авторынок #Россия
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