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DuckDuckGo придумал бесплатную защиту от слежки на Android

Источник:
Sibnet.ru
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DuckDuckGo логотип
Фото: © DuckDuckGo

Мобильный браузер DuckDuckGo запустил защиту от слежки на Android. Теперь он может анализировать поведение других приложений, обнаруживать установленные рекламные трекеры и блокировать их работу.

Новые уже доступны в последней версии браузера DuckDuckGo для Android, сообщается на странице разработчика. Теперь можно увидеть, какие именно персональные данные собираются трекерами. Информация собирается локально и никакие данные пользователей и приложений не передаются на сторонние серверы.

«У среднего пользователя Android на телефоне 35 приложений. В ходе нашего тестирования мы обнаружили, что телефон с 35 приложениями может испытывать от 1 тысячи до 2 тысяч попыток отслеживания каждый день и связываться с более чем 70 различными компаниями», — написали разработчики.

Подобная активность смартфона ведет не только к утечке конфиденциальных данных, но и расходует мобильный трафик и заряд батареи. В большинстве случаев пользователи не дают согласие на передачу информации такому количеству организаций. 

Чтобы открыть инструмент контроля приложений нужно зайти в настройки и выбрать «Блокировка отслеживания приложениями». Браузер запросит разрешение на создание собственного VPN-соединения и начнет сканировать устройство. Защита работает в постоянном режиме и не требует дальнейших вмешательств пользователя.

Опция доступна бесплатно для всех пользователей DuckDuckGo для Android, разработчики надеются, что она сделает таргетинг рекламы менее агрессивным. Скачать браузер можно в Google Play или на soft.sibnet.ru.

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Топ комментариев

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.