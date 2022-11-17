DuckDuckGo придумал бесплатную защиту от слежки на Android

Мобильный браузер DuckDuckGo запустил защиту от слежки на Android. Теперь он может анализировать поведение других приложений, обнаруживать установленные рекламные трекеры и блокировать их работу.

Новые уже доступны в последней версии браузера DuckDuckGo для Android, сообщается на странице разработчика. Теперь можно увидеть, какие именно персональные данные собираются трекерами. Информация собирается локально и никакие данные пользователей и приложений не передаются на сторонние серверы.

«У среднего пользователя Android на телефоне 35 приложений. В ходе нашего тестирования мы обнаружили, что телефон с 35 приложениями может испытывать от 1 тысячи до 2 тысяч попыток отслеживания каждый день и связываться с более чем 70 различными компаниями», — написали разработчики.

Подобная активность смартфона ведет не только к утечке конфиденциальных данных, но и расходует мобильный трафик и заряд батареи. В большинстве случаев пользователи не дают согласие на передачу информации такому количеству организаций.

Чтобы открыть инструмент контроля приложений нужно зайти в настройки и выбрать «Блокировка отслеживания приложениями». Браузер запросит разрешение на создание собственного VPN-соединения и начнет сканировать устройство. Защита работает в постоянном режиме и не требует дальнейших вмешательств пользователя.

Опция доступна бесплатно для всех пользователей DuckDuckGo для Android, разработчики надеются, что она сделает таргетинг рекламы менее агрессивным. Скачать браузер можно в Google Play или на soft.sibnet.ru.