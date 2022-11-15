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Население Земли выросло до 8 млрд человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ПОКА ТУТ / CC BY-SA 4.0

Население Земли достигло 8 миллиардов человек, сообщила ООН. Для этого понадобилось 12 лет.

Значительный рост численности населения Земли произошел благодаря постепенному увеличению продолжительности жизни, что связано с развитием здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины, отмечается релизе ООН.

Согласно прогнозам организации, отметку в 9 миллиардов человечество преодолеет к 2037 году.

Население Земли достигло первого миллиарда в 1804 году. А за всю историю человечества, которая началась 162 тысячи лет назад, на планете было рождено более 107 миллиардов человек.

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Жизнь #О людях
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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!