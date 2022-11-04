Поддельные сигареты пользуются спросом из-за дешевизны. Однако для здоровья они в разы опаснее фабричных — для их производства берут не самое качественное сырье. Как отличить подделку от оригинала?

Доля нелегальных сигарет в среднем по России сохраняется на высоком уровне — в 2022 году торговцы контрафактом продадут более 1 миллиарда пачек. Специалисты обращают внимание, что качество упаковок, в которых фасуют подделки, растет «не по дням, а по часам».

Например, изготовители контрафактных сигарет уже через месяц после введения в России кода Data Matrix на пачках научились его подделывать. Код применяется для обязательной маркировки товаров в России с 2019 года. В нем зашифрованы все сведения о движении товара по логистической цепи — от изготовителя до потребителя.

Злоумышленники тщательно следят за всеми нововведениями производителя, в том числе, за изменением дизайна пачек. И все же есть ряд моментов, позволяющих понять, что перед покупателем подделка.

Как отличить подделку от оригинала

Выкладка. Если в торговой точке, обычно в небольшом киоске или павильоне, табак находится на открытой витрине с крупными ценниками. Закон РФ запрещает открытую выкладку, но недобросовестные предприниматели часто прибегают к такой уловке для демонстрации дешевой контрафактной продукции.

Цена. Часто стоимость подделки не превышает 70-80 рублей. Это повод насторожиться, поскольку фабричная продукция, например, той же JTI, не может быть ниже 122 рублей в рознице.

Дизайн. Часто он устаревший, так как производители контрафакта не очень оперативно копируют нововведения. Но тут нужно помнить, что порой и в крупных сетях можно встретить пачки с логотипом «из прошлого». Такое случается, если ретейлер закупил большую партию и продает сигареты долго.

Надпись. На контрафакте это обычно буквы на белом фоне «Курение убивает». С 2017 года производителей табачной продукции обязывают печатать на упаковке картинки с текстами, демонтирующие тяжелые последствия для здоровья: «гангрена», «импотенция», «мертворождение» и так далее.

Акцизная марка. Проверить ее подлинность сложно, но способ есть. Для этого потребуется ультрафиолетовый фонарик. В его свете некоторые участки акцизной марки «загорятся», тогда как контрафактная никак не отреагирует.

Номера. Еще один способ проверить акцизную марку — попросить продавца показать другие пачки из блока. Если это контрафакт, то номера акцизных марок, скорее всего, будут одинаковыми на всех упаковках, также как и код Data Matrix. У легального производителя каждый номер — уникален.