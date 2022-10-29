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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты минимальные выплаты мобилизованным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян с 1 ноября составит минимум 195 тысяч рублей, соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Выплаты будут назначаться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения мобилизованного, уточняется на государственном портале «Объясняем.рф».

Правительство совместно с Министерством обороны отследит за своевременностью получения выплат. Главам регионов поручено помочь с размещением мобилизованных, а также с их подготовкой и обучением.

Путин ранее в ходе заседания Совета безопасности России поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным и оказать социальную поддержку их семьям.

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Оборона #Армия #Деньги
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