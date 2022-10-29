Кличко призвал Запад предоставить украинцам одеяла

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад перед началом зимы предоставить украинцам в необходимом количестве одеяла и генераторы.

«Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — заявил глава украинского города.

Кличко уточнил, что власти Киева готовятся к «худшему сценарию». По его словам, существует высокий риск гуманитарной катастрофы. Он также попросил находящихся за границей украинцев пока не возвращаться на родину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.