Новосибирск сделает акцент на размере вместо формы катка

Самый большой каток появится в набережной Новосибирска в декабре этого года, мэрия сделает акцент на размере катка, а не его форме, сказала журналистам вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. При этом протяженность набережной достигает 1,3 километра.

«Почему все интересуются формой катка, а не размером. Мы решили, что все должно быть соразмерно», — сказала Терешкова.

Каток у Оперного театра, который прославился своей формой, похожей на фаллос, тоже будет работать.

Знаменитым каток в центре Новосибирска стал в 2019-2020 году. Сверху каток у Оперного театра был похож на член. В 2021 году каток также открыли для горожан, его форма также не изменилась.