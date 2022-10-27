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Новосибирск сделает акцент на размере вместо формы катка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой

Самый большой каток появится в набережной Новосибирска в декабре этого года, мэрия сделает акцент на размере катка, а не его форме, сказала журналистам вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. При этом протяженность набережной достигает 1,3 километра.

«Почему все интересуются формой катка, а не размером. Мы решили, что все должно быть соразмерно», — сказала Терешкова.

Каток у Оперного театра, который прославился своей формой, похожей на фаллос, тоже будет работать.

Знаменитым каток в центре Новосибирска стал в 2019-2020 году. Сверху каток у Оперного театра был похож на член. В 2021 году каток также открыли для горожан, его форма также не изменилась.

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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся