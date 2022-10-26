Конгрессмены США отозвали свой призыв к миру на Украине

Группа американских конгрессменов отозвало свое письмо с призывом к президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, начать переговоры с Россией и достичь мира на приемлемых для всех сторон условиях.

Конгрессмены объяснили появление письмаошибкой. «Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения», — приводит ТАСС заявление члены Палаты представителей Прамилы Джаяпал.

По ее словам, письмо создало «досадное впечатление», что что Вашингтону следует прекращать оказание масштабной помощи Киеву. «Ничего не может быть дальше от истины», — сказала она.

«Каждая война завершается дипломатией. И нынешняя закончится таким же образом после украинской победы», — подчеркнула Джаяпал, отметив, что именно поэтому было принято решение отозвать письмо.