Группа конгрессменов направила в Белый дом письмо с призывом вступить в переговоры с Россией по Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

К президенту Джо Байдену обратились три десятка членов палаты представителей. Письмо подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.

Кирби подчеркнул, что в Белом доме уважают точку зрения конгрессменов, но отметил, что переговоры невозможны без участия Киева, который пока что к ним не готов. «Зеленский не считает, что сейчас время <...> договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал Кирби.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.