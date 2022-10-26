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«Дом Дракона» повторил успех «Игры престолов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Дом Драконов»

Финальная серия «Дом Дракона» побила рекорд популярности проектов HBO за последние три года, развязку сериала за сутки посмотрели 9,3 миллиона раз.

Последняя серия «Дома Драконов» вышла на HBO 23 октября и собрала за сутки 9,3 миллиона просмотров, сообщает Deadline. Таких показателей у HBO не было уже три года. А предыдущий рекорд принадлежит финалу «Игры престолов», который посмотрели 19,8 миллиона раз за сутки.

Действие в «Доме Драконов» разворачивается за несколько сотен лет до событий, представленных в «Игре престолов».

По сюжету, Король Визерис I назначает своей преемницей единственную дочь от первого брака — принцессу Рейниру. Но не все готовы к тому, что на престол может взойти женщина. Разворачивается борьба за власть, в которой полно интриг, жестокости и хитрости.

Сериал «Дом Драконов» уже продлен на два сезона. Критики, высказываясь о проекте, отмечают, что сериал не уступает по накалу и качеству «Игре престолов».

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