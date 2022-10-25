Автозапчасти для нескольких марок подорожали на 50%

Средние цены на автозапчасти по некоторым маркам поднялись более чем на 50%, больше всего подорожали детали для Honda и Volvo, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Запчасти автомобилей Honda подорожали на 59%, Volvo — 51%. Средние цены деталей Mazda увеличились на 49%, Land Rover — на 46%, Infiniti — на 42%, BMW — на 41%, Mercedes-Benz — на 41%, Suzuki и Audi — на 38%.

Доля полисов, приходящаяся на автомобили этих марок, невелика и составляет 1,5-2% на каждую из них. Это 12-13% от общего количества договоров ОСАГО.

При этом средний рост цен на запасные части к автомобилям наиболее популярных зарубежных марок составляет около 30%. Средняя стоимость запчастей Nissan, Mitsubishi, Lexus увеличилась на 33%, Toyota — на 31%, Skoda — на 30%, Hyundai и Kia — на 29%, Volkswagen — на 28%, Chevrolet — на 27%. По автомобилям АвтоВАЗа рост гораздо менее заметен — около 12%.

«Как и ожидалось, рост цен на детали марок автомобилей, которые объявили об уходе из страны, оказался весьма существенным. Однако средний рост стоимости запчастей с начала года составил порядка 30% — в основном благодаря значительной доле на российских дорогах автомобилей отечественного производства», — прокомментировал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Он считает, что после налаживания параллельного импорта запчастей ряда иностранных производителей цены на них начнут снижаться.