СК возбудил дело после обстрела ВСУ людей на переправе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными мирных граждан на переправе в Херсоне, говорится в сообщении ведомства.

«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — сказано в сообщении.

По данным СК, в результате четыре человека погибли и 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. «На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе», — уточнили в ведомстве.

«Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», — отметили в СК,