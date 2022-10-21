СК возбудил дело после обстрела ВСУ людей на переправе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными мирных граждан на переправе в Херсоне, говорится в сообщении ведомства.
«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — сказано в сообщении.
По данным СК, в результате четыре человека погибли и 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. «На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе», — уточнили в ведомстве.
«Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», — отметили в СК,
DisobedientНе в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.
AlhazredДа вот прям жаль что ее уходят... Так она эпично в Британии все разваливала. Да и бабка Лизавета сразу...
М. АлейниковА не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...
DisobedientЮтуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...