НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК возбудил дело после обстрела ВСУ людей на переправе

Источник:
Sibnet.ru
401 0
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными мирных граждан на переправе в Херсоне, говорится в сообщении ведомства.

«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — сказано в сообщении.

По данным СК, в результате четыре человека погибли и 13 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ. «На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе», — уточнили в ведомстве.

«Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», — отметили в СК,

Тема: Военная операция на Украине
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
ВС России отбили попытку прорыва ВСУ на Херсонском направлении
Зеленский заявил об уничтожении энергообъектов на Украине
Сражение за Херсон: Россия и Украина перед решающей битвой
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (0)
Картина дня
Десять тысяч мобилизованных вернули домой
СК возбудил дело после обстрела ВСУ людей на переправе
Трасс ушла с поста премьера под троллинг Медведева
Экономист‑пророк предсказал шок и возвращение в 1970‑е
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Не в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.

Alhazred

Да вот прям жаль что ее уходят... Так она эпично в Британии все разваливала. Да и бабка Лизавета сразу...

М. Алейников

А не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...

Disobedient

Ютуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...