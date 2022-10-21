ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы

Три человека погибли в результате обстрела украинскими силами из американских реактивных систем залпового огня гражданской переправы через Днепр у Херсона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Три человека погибли, среди них есть дети, 10 мирных человек ранены», — написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, удар был нанесен «управляемыми американскими ракетами HIMARS». Всего было 12 ракетных ударов, 11 ракет сбили российские комплексы ПВО.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 18 октября призвал мирное население покинуть регион. Он объяснил это ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС.

По информации замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, впокинуло регион уже около 15 тысяч жителей. Всего планируется эвакуировать до 60 тысяч человек.