Десять тысяч мобилизованных вернули домой

Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На сегодняшний день вернули по стране почти десять тысяч человек по разным причинам… Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и конечно, человека будут возвращать», — приводит РИА Новости слова Картаполова.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Путин отметил, что «бестолковщина» с мобилизацией связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация станет достоверной.