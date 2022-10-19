Карты «Мир» получат аналог Apple Pay и Google Pay

Карты «Мир» получат возможность оплаты смартфоном. Аналог Apple Pay и Google Pay будет представлять собой генератор QR-кодов и позволит оплачивать покупки без физической карты.

«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — пояснили «Известиям» представители платежной системы.

Такой способ оплаты будет быстрее чем «СБП» — там нужно сканировать код и подтверждать все операции покупателю в банковском приложении, что затягивает процесс. Новый подход предлагает проводить все на кассе.

Сгенерировать QR-код можно будет в фирменном приложении банка или в клиенте Mir Pay. Эксперты банковской сферы отметили, что внедрение нового способа оплаты позволит вернуть привычные кешбэки при бесконтактных платежах.