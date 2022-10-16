Патриарх Кирилл заявил о нежизнеспособности Запада

Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит об упадке западной цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Везде (на Западе) храмы закрываются, перепрофилируются... Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом», — приводит РИА Новости слова патриарха, сказанные им в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске.

За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочел 25 сентября.

В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа, стремиться к заботе друг о друге и солидарности.