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Danone откажется от контроля над своим бизнесом в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Французская компания Danone приняла решение о передаче фактического контроля над своим бизнесом в России «второй стороне», говорится в заявлении компании.

«Danone считает, что это лучший вариант, чтобы обеспечить продолжение местного бизнеса в долгосрочной перспективе для сотрудников, потребителей и партнеров», — сказано в сообщении.

Danone входит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает «Простоквашино», «Даниссимо», «Биобаланс», Danone Activia, Actimel, детское питание «Растишка» и т.д.

В апреле Danone сообщила, что рассматривает возможность ухода из России. Но французская компания тогда заявила, что полностью «останавливать деятельность в России» не планирует.

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