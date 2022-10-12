Мошенники научились имитировать блокировку Windows

Мошенники обманывают пользователей, желающих приобрести Windows на сторонних ресурсах. Появились случаи, когда фишинговый сайт имитирует блокировку системы и предлагает созвониться с «поддержкой».

После ухода Microsoft из России и появления трудностей при приобретении лицензионной Windows, пользователи стали искать обходные пути. Однако некоторые ресурсы обманывают и выманивают персональные данные под предлогом «блокировки системы», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

После заказа товара на фишинговом ресурсе на экране появляется сообщение, что компьютер якобы заражен вирусом-трояном и «Windows заблокирован из-за подозрительной активности». Баннер на самом деле представляет собой полноэкранный режим браузера и не блокирует работу компьютера.

«Жертву просят немедленно связаться с технической поддержкой по указанному телефону, чтобы ей помогли. Причем сделать это необходимо в течение пяти минут, чтобы избежать "полной неисправности компьютера". В реальности злоумышленники, показывая баннер, всего лишь активируют полноэкранный режим, чтобы жертва поверила, что компьютер действительно заблокирован», — сообщили в «Лаборатории Касперского».

При звонке злоумышленники пытаются получить персональные данные и предлагают перевести деньги. Иногда они просят установить дополнительные программы, но на самом деле это потенциально опасное ПО предоставляющее полный доступ к компьютеру и усугубляющее ситуацию.

Чтобы обезопаситься от подобной угрозы, стоит воздержаться от покупок на сомнительных ресурсов и переходам по ссылкам из мессенджеров и почты. Нужно учитывать, что мошенники зачастую приспосабливаются к новостной повестке и стараются сначала запугать пользователя, а затем предложить ему простой и быстрый выход из положения.

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