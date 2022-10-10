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iPhone 14 вызвал спасателей на аттракцион

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone 14 Pro Max
Фото: © Victor Serban / Unsplash License

В системе оповещения о ДТП встроенной в iPhone 14 обнаружился серьезный изъян — смартфон распознает перегрузки на американских горках как аварию и вызывает службу спасения в парк аттракционов.

«С тех пор как iPhone 14 поступил в продажу, в диспетчерский центр службы экстренной помощи возле парка развлечений Kings Island поступило как минимум шесть телефонных звонков со словами: "Владелец этого iPhone попал в серьезную аварию...". Однако он был просто на американских горках», — написала в Twitter обозреватель The Wall Street Journal Джоанна Стерн.

Функция Crash Detection призвана вызывать службу спасения после попадания пользователя в ДТП. Смартфон в постоянном режиме анализирует обстановку посредством гироскопа и акселерометра и, при подозрении на аварию, вызывает помощь. 

Автовызов можно отменить в течение 10 секунд после срабатывания тревоги, но на аттракционе пользователи просто не слышат оповещения.

Блогер устроил аварию ради проверки Crash Detection

Чтобы избежать ложного вызова службы спасения, можно активировать режим «В самолете» — звонки в нем невозможны, или попросту не брать с собой смартфон на аттракцион.

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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения