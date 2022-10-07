Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков

Международная команда астрономов обнаружила загадочный барьер раскаленного газа, который окружает и защищает Малые и Большие Магеллановы Облака.
Необычное образование нашли благодаря данным спутника Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer и космического телескопа Hubble. Лучи спектрографа буквально наткнулись на этот барьер, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature.
Большое и Малое Магеллановы Облака — ближайшие массивные галактики-спутники Млечного Пути. Защитный барьер находится в обширной области, называемой Магеллановой короной.
Магелланова корона простирается более чем на 100 тысяч световых лет от ядра — основной массы звезд, газа и пыли, составляющих Магеллановы Облака. До недавнего времени ученым не удавалось провести ее детальное изучение.
По всей видимости, барьер защищает Магеллановы Облака от разрушения при контакте с другими галактиками. Астрономы предполагают, что он представляет собой остаток первичного газового облака возрастом несколько миллиардов лет.
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