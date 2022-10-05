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Depeche Mode выпустит первый альбом после смерти Флетчера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nir Nussbaum / CC BY-SA 2.5

Группа Depeche Mode выпустит новый альбом в 2023 году, пластинка станет первой после смерти основателя коллектива Энди Флетчера.

«Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы были напрямую вдохновлены тем временем. После смерти Флетча мы решили продолжить, и это действительно придало проекту дополнительный уровень смысла», — написал Мартин Гор о новом альбоме на официальном сайте группы.

Альбом будет называться «Memento Mori» («Помни о смерти») и выйдет весной 2023 года. Также Depeche Mode планирует отправится в большой гастрольный тур, где исполнит в том числе песни из нового альбома.

Группа Depeche Mode появилась в конце 1970-х, а Энди Флетчер был одним из ее основателей. Он умер в возрасте 60 лет 26 мая из-за расслоения аорты.

Среди самых громких хитов группы — «Enjoy the Silence», «People are People», «Policy of Truth», «Personal Jesus», «It's no Good», «Strangelove», «World in my Eyes», «I Feel You», «Route 66/behind the Wheel» и «Never Let Me Down Again».

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