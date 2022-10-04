Рынок бытовой техники начали занимать новые марки

Параллельный импорт позволяет ввозить в Россию привычные бренды бытовой техники, но не в таких количествах как раньше. Покупатели стали чаще обращать внимание на новые бренды, сообщили в агентстве INFOLine.

Новые бренды либо только набирают популярность, либо относительно недавно появились на рынке. «Это китайские, турецкие и российские компании», — цитирует «Российская газета» гендиректора INFOLine Ивана Федякова.

Ретейлеры стараются вывести на рынок новых игроков, пока покупатель готов рассматривать технику неизвестных ему брендов. «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи крупнейшего производителя бытовой техники в Центральной Азии — бренд Artel.

В сложившейся ситуации занять нишу стремятся и сами ретейлеры, выпуская бытовую технику под собственными марками. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что спрос на собственные торговые марки компании Novex и Hi вырос в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Собственный бренд электроники и бытовой техники Hartens есть у маркетплейса Ozon. В октябре обещал запустить продажи в розничной сети и интернет-магазине умные телевизоры под брендом Kion Smart TV мобильный оператор МТС.

А «Яндекс Маркет»подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков — Tuvio и Vionic, под которыми планируется выпускать электронику и бытовую технику.