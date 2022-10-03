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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новосибирская область завершила частичную мобилизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал о выполнении «задания первого этапа частичной мобилизации» на оперативном заседании правительства в понедельник.

«В Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершён. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено. Продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут единичные случаи», – сказал Травников.

Власти Тувы, Бурятии и Хакасии завершили частичную мобилизацию. В Алтайском крае заявили, что завершат процесс в середине октября.

Мобилизованных из четырех регионов Сибири, в частности Новосибирской и Иркутской области, Красноярского края и Тувы будут обучать в Новосибирском высшем военном командном училище. Из-за массового наплыва мобилизованных училище не справлялось с обеспечением всех местами. Сейчас проблему с размещением решили.

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Оборона #Армия #Новосибирск
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