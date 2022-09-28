Форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от мобилизации появилась на портале Госуслуг, сообщило Минцифры РФ. Как заполнить заявление и какие документы понадобятся?

В пятницу министерство сообщило, что специалисты с высшим образованием, работающие в области IT и связи получат отсрочку от мобилизации. Также ведомство опубликовало документ, содержащий 195 специальностей, подходящих под критерии освобождения. Найти его можно в телеграм-канале Минцифры РФ.

Чтобы получить отсрочку, сотрудник должен отвечать следующим условиям:

Работать в организации по трудовому договору.

Иметь соответствующее высшее образование.

Быть сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи, имеющего лицензию министерства.

Сейчас задача кадрового специалиста — подготовить для каждого сотрудника отдельную форму—подтверждение, подписанную электронной подписью генерального директора в формате .sig.

Что должен сделать IT-специалист

Запросить в отделе кадров форму-подтверждение с электронной подписью и зайти на сервис Госуслуг, чтобы заполнить заявку на получение отсрочки по мобилизации.

В заявке нужно будет заполнить:

ФИО, дата рождения место, рождения место регистрации, место фактического проживания, серия и номер паспорта, телефон и е-mail.

Серия и номер документа воинского учета. При наличии — звание, воинская должность, сведения об участии в боевых действиях.

Данные по диплому: наименование вуза, специальность, серия и номер.

Сведения о работе: ИНН организации, основные трудовые обязанности по договору или должностной инструкции, общий стаж работы в IТ-компаниях или операторах связи.

К заявлению нужно прикрепить форму-подтверждение и нажать на кнопку «отправить». После обработки заявок Минцифры направит их в Генштаб РФ.

Какие ошибки могут возникнуть

Меньше чем за сутки в Минцифры поступило более 1,5 тысячи заявлений. Однако ряд пользователей столкнулись с проблемами при отправке. Это может случиться из-за того, что:

Используется скорректированный шаблон формы-подтверждения. Лучше скачать форму из телеграм-канала Минцифры.

Сотрудники при подаче заявления прикладывают в файле .sig некорректную электронную подпись. Это должна быть усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) генерального директора, выданная ФНС России.

Информация в форме-подтверждении не соответствует данным файла .sig. Скорее всего, система уведомляет о технической ошибке при наличии в форме опечаток, которые не позволяют соотнести данные из файла с электронной подписью. К примеру, в названии компании могла быть проставлена лишняя кавычка.

Сотрудники или кадровые службы меняют текст в той части формы-подтверждения, которую изменять не нужно. В этом случае нужно обратиться в отдел кадров и информировать об ошибке.

А что делать, если айтишник уже получил повестку?

Получить повестку можно до того момента подачи заявления. В этом случае Минцифры рекомендует явиться в военкомат, и взять с собой:

Диплом о получении профессионального высшего образования.

Выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом.