Стас Михайлов отменил концерты из‑за «нынешних обстоятельств»

Певец Стас Михайлов отменил большой концерт в Люберцах, запланированный на 29 сентября. От просит поклонников сдать билеты.

Михайлов сообщил, что на концертах хочет веселье и радость зрителям, но в нынешних обстоятельствах это не совсем уместно.

«Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к данному решению. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов», — написал певец в соцсети.

Ранее после объявления мобилизации концерты отменили певица Валерия и музыкант Сергей Драгни. Они также посчитали неуместным устраивать шоу в «тяжелые времена».