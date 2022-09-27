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Стас Михайлов отменил концерты из‑за «нынешних обстоятельств»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певец Стас Михайлов отменил большой концерт в Люберцах, запланированный на 29 сентября. От просит поклонников сдать билеты.

Михайлов сообщил, что на концертах хочет веселье и радость зрителям, но в нынешних обстоятельствах это не совсем уместно.

«Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к данному решению. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов», — написал певец в соцсети.

Ранее после объявления мобилизации концерты отменили певица Валерия и музыкант Сергей Драгни. Они также посчитали неуместным устраивать шоу в «тяжелые времена».

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