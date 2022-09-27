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Практически каждый второй новосибирец замерзает на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почти половина опрошенных новосибирцев замерзает на работе, для того, чтобы согреваться они пьют чай и кофе, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

Исследование провели среди 1 тысячи трудоустроенных жителей Сибирского федерального округа в возрасте 18-55 лет, в том числе и в Новосибирской области. По данным опроса, 47% новосибирцев отмечают, что мерзнут на работе.

Согреваются работники с помощью теплой одежды, кондиционеров с эффектом прогрева и горячих напитков.

Больше всех мерзнут строители, сотрудники промышленной отрасли, сферы услуг, складов, общепита,

Отопление включили в 59% организаций. В большинстве из них (64%) комфортная температура для работы специалистов, но в оставшихся 36% компаний, еще холодно.

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