Практически каждый второй новосибирец замерзает на работе

Почти половина опрошенных новосибирцев замерзает на работе, для того, чтобы согреваться они пьют чай и кофе, сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

Исследование провели среди 1 тысячи трудоустроенных жителей Сибирского федерального округа в возрасте 18-55 лет, в том числе и в Новосибирской области. По данным опроса, 47% новосибирцев отмечают, что мерзнут на работе.

Согреваются работники с помощью теплой одежды, кондиционеров с эффектом прогрева и горячих напитков.

Больше всех мерзнут строители, сотрудники промышленной отрасли, сферы услуг, складов, общепита,

Отопление включили в 59% организаций. В большинстве из них (64%) комфортная температура для работы специалистов, но в оставшихся 36% компаний, еще холодно.