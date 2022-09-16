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Футболисту Педриньо в России запретили играть под своим именем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Локомотив»

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо Габриел объяснил, почему на футболке написано «Педро», а не его имя, под которым он выступал в других клубах.

«Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриел», — цитирует Педриньо «Спорт-Экспресс».

По его словам, руководство разъяснило ему, что слово означает «типа гей, голубой», поэтому его решили не использовать.

«Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет», — сказал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов во время трансляции матча между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Педро Габриэл Перейра Лопес, более известный как Педриньо, стал игроком «Локомотива» в этом году. В родной Бразилии 22-летний нападающий играл за «Оэстэ», «Атлетико Паранаэнсе» и «Америке Минейро».

Он сам выбрал прозвище Педриньо. Суффикс «иньо» — уменьшительный, то есть Педриньо означает «маленький Педро».

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