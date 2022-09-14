Три страны бывшего СССР отказались от матчей со сборной России

Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по футболу не захотели встречаться с российскими футболистами в товарищеских матчах. Пока у команды Валерия Карпина запланированы встречи с Ираном, Киргизией и Боснией и Герцеговиной.

Казахстанская федерация футбола получала от РФС предложение о товарищеском матче, но в итоге посчитала, что это отрицательно скажется на имидже команды, пишет Eurostavka со ссылкой на источник.

Инсайдер в Футбольной ассоциации Узбекистана рассказал, что сборная активно искала соперника на даты, интересовавшие Россию. В Федерации футбола Азербайджана подчеркнули, что товарищеский матч с командой Карпина не планируется.

РФС нашел соперников для сборной в Киргизии и Иране. Матч с первыми запланирован на сентябрь, а со вторыми — в ноябре. Была достигнута договоренность об игре с Боснией и Герцеговиной, но футбольный союз этой страны решил еще раз обсудить возможность, так как против высказались лидеры.