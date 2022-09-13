Босния и Герцеговина засомневалась в футбольном матче с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины обсудит целесообразность товарищеского матча со сборной России. Команда согласилась провести его в ноябре, но против выступили ее лидеры.

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Первым об этом объявил Футбольный союз Боснии и Герцеговины. Информацию о принципиальной договоренности подтвердили в Российском футбольном союзе.

Лидеры боснийской сборной Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против игры. «Не я принимаю решение о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция. Она не предусматривает участие в этой игре», — цитировало Джеко издание Klix.

В итоге Футбольный союз Боснии и Герцеговины проведет в октябре тематическую сессию, на которой обсудит этот матч, сообщил глава организации Вико Зелькович. По его словам, для сборной сейчас самое главное — победить Черногорию, чтобы занять более выгодное положение на жеребьевке чемпионата Европы 2024 года.

Боснийцы получат 205 тысяч евро за матч с российской командой, написала газета Dnevni avaz со ссылкой на источники. Также команде оплатят проезд в Санкт-Петербург и проживание.