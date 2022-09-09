Intel представила видеокарты серии Arc

Компания Intel представила линейку видеокарт Arc для настольных компьютеров. В ее состав входят четыре модели: A380, A580, A750 и A770.

A380 дебютировала раньше и уже поступила в продажу, тогда как A580, A750 и A770 — новинки. Они построены на GPU ACM-G10, но полная его конфигурация имеется только в A770.

Согласно обнародованным данным, флагманская модель видеокарт Intel по своим способностям сопоставима с GeForce RTX 3060 Ti. Intel Arc A770 будет представлена в вариантах с 8 и 16 ГБ памяти.

В эталонном исполнении Limited Edition видеокарты будут доступны к приобретению через онлайн-магазин Intel, а также в различных розничных сетях. Цены новинок и дата старта продаж пока неизвестны.