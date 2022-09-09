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YouTube добавил плеер без рекламы

Источник:
Sibnet.ru
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Просмотр YouTube на планшете
Фото: © CardMapr.nl / Unsplash License

YouTube запускает специальный плеер для образовательных программ. В нем не будет рекламы, внешних ссылок и рекомендательного алгоритма.

Встраиваемый плеер без сторонних сервисов позволит зрителям не отвлекаться от обучающих роликов, сообщается в блоге YouTube. В будущем авторы образовательного контента смогут взимать плату за свои ролики и формировать коммерческие плейлисты.

В 2023 году блогеры смогут создавать платные и бесплатные плейлисты. После покупки ролики можно будет смотреть без рекламы, в фоне и не получать рекомендаций других проектов. Бета-тестирование новой возможности начнется в США и Южной Корее.

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Это не первая образовательная инициатива YouTube. Например, он создал фонд в 20 миллионов долларов для дополнительного поощрения авторов обучающих материалов по математике, естественным наукам и музыке.

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Denis CENTR

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olegsbeglov

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Albor

шёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....

pepelmetal

Скоро будешь сидеть за решёткой