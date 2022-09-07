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«Яндекс» запустил новый сервис видеотрансляций

Источник:
Sibnet.ru
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Человек смотрит в экран ноутбука
Фото: © Wes Hicks / Unsplash License

«Яндекс» расширил возможности сервиса «Телемост» и добавил туда сервис для проведения видеотрансляций. Число зрителей может достигать 10 тысяч человек.

Одновременно вести эфир могут до 40 человек. Зрителям доступны просмотр и прослушивание трансляции и общение в чате. Присоединиться к онлайн-мероприятию можно по специальной ссылке-приглашению.

«Телемост» поддерживает планирование мероприятий — можно заранее уведомить всех приглашенных о времени начала трансляции с добавлением события в «Яндекс.Календарь». Есть возможность записи эфира, при этом сохранится и переписка в чате.

Новый функционал ориентирован прежде всего на организации, он доступен пользователям платных тарифов «Яндекс 360» и с его помощью можно вести, например, лекции или проводить публичные совещания. Создание и просмотр трансляций доступны на компьютере и смартфоне в специальных приложениях или через браузер.

«Яндекс 360» — сервис «Яндекса», объединяющий рабочие инструменты. Пользователям доступны облачные редакторы документов, заметки, мессенджер и файловое хранилище. Базовый функционал можно использовать бесплатно, а расширение опций входит в платные подписки.

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Топ комментариев

d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

М. Алейников

Путешествует небольшой процент россиян которым доход позволяет. У основной массы россиян денег нет.

mosquito__2010

Это уже свершившийся факт, и этого не могут замечать только дегенераты. Во всём виноваты сами американцы...

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?