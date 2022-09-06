НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Опубликован трюк Тома Круза на самолете. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
324 1

Том Круз показал оригинальное видео трюка на самолете из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

Фильм «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» выйдет в 2023 году. По сюжету эпизода, герой Тома Круза падает на крыло самолета, а затем возвращается за штурвал.

В ролике, появившемся в Сети, актер рассказывает о другом своем фильме «Топ Ган: Мэверик», держась за крыло биплана. Затем пилот начинает выполнять опасный маневр, а Том Круз продолжает висеть на самолете.

Том Круз один из немногих голливудских актеров, кто самостоятельно выполняет трюки. Также актер входит в тройку самых высокооплачиваемых голливудских актеров 2021 года.

Помимо гонораров Круз также получил премию за кассовые сборы ленты «Топ Ган: Мэверик». В итоге Круз заработал 100 миллионов долларов.

Еще по теме
Маск оценил «Властелина колец» фразой «Толкин вертится в гробу»
Фильм «Озеро детства» с Харатьяном и Михайловым сняли в Забайкалье
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Сказочный хитрец из Бурятии стал героем сериала о мошенниках
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС