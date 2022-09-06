Опубликован трюк Тома Круза на самолете. ВИДЕО

Том Круз показал оригинальное видео трюка на самолете из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

Фильм «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» выйдет в 2023 году. По сюжету эпизода, герой Тома Круза падает на крыло самолета, а затем возвращается за штурвал.

В ролике, появившемся в Сети, актер рассказывает о другом своем фильме «Топ Ган: Мэверик», держась за крыло биплана. Затем пилот начинает выполнять опасный маневр, а Том Круз продолжает висеть на самолете.

Том Круз один из немногих голливудских актеров, кто самостоятельно выполняет трюки. Также актер входит в тройку самых высокооплачиваемых голливудских актеров 2021 года.

Помимо гонораров Круз также получил премию за кассовые сборы ленты «Топ Ган: Мэверик». В итоге Круз заработал 100 миллионов долларов.