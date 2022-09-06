Сбер предупредил о самой популярной схеме выманивания денег

Мошенники чаще всего используют схему выманивания денег у россиян, используя сценарий со звонком от якобы правоохранительных органов, сказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая операция, проводятся некие задержания группы телефонных мошенников, и нужна помощь со стороны клиентов для того, чтобы можно было перечислить деньги и якобы поймать эту организованную преступную группу с поличным», — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что на этом фоне встречается разнообразие сценариев, в том числе связанных с проведением специальной военной операции на Украине. При этом принципиально новых сценариев у мошенников не появилось.

«Но сценарии, о которых я сейчас сказал, становятся менее выявленными и понятными для клиентов различных банков», — добавил Кузнецов.