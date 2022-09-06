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Сбер предупредил о самой популярной схеме выманивания денег

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники чаще всего используют схему выманивания денег у россиян, используя сценарий со звонком от якобы правоохранительных органов, сказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая операция, проводятся некие задержания группы телефонных мошенников, и нужна помощь со стороны клиентов для того, чтобы можно было перечислить деньги и якобы поймать эту организованную преступную группу с поличным», — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что на этом фоне встречается разнообразие сценариев, в том числе связанных с проведением специальной военной операции на Украине. При этом принципиально новых сценариев у мошенников не появилось.

«Но сценарии, о которых я сейчас сказал, становятся менее выявленными и понятными для клиентов различных банков», — добавил Кузнецов.

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Топ комментариев

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Alhazred

Это да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?