НАВЕРХ

Украинка отказалась жать руку белоруске Азаренко на US Open

Источник:
Sibnet.ru
194 2
Фото: Tatiana from Moscow, Russia / CC BY-SA 2.0

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку белорусской спортсменке Виктории Азаренко после их матча во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. По традиции после матча теннисистки жмут друг другу руку или обнимаются, однако Костюк отказалась это делать. Она предложила Азаренко обменяться касаниями ракеток, на что та невозмутимо ответила согласием.

«Я не считаю, что этому стоит придавать много значения. Я всегда жму соперницам руки. В Вашингтоне была такая же ситуация с (украинкой Даяной) Ястремской», — прокомментировала позже Азаренко.

В третьем круге Азаренко сыграет против Петры Мартич (54-й номер рейтинга WTA).

Азаренко — бывшая первая ракетка мира. Сейчас занимает 26-е место в рейтинге WTA. Костюк — 65-я ракетка мира.

Еще по теме
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
Медведев стартовал на US Open с победы
Первая ракетка России победила на турнире в Канаде
Медведев сохранил место в топе самых высокооплачиваемых теннисистов
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (2)
Картина дня
Германия отвергла возможность прекращения импорта газа из России
Путин спел со школьниками гимн России. ВИДЕО
Валютные вклады россиян стали фактически рублевыми
«Яндекс» попросил у АвтоВАЗа 50 тысяч машин
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
95
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине