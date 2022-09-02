Украинка отказалась жать руку белоруске Азаренко на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку белорусской спортсменке Виктории Азаренко после их матча во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. По традиции после матча теннисистки жмут друг другу руку или обнимаются, однако Костюк отказалась это делать. Она предложила Азаренко обменяться касаниями ракеток, на что та невозмутимо ответила согласием.

«Я не считаю, что этому стоит придавать много значения. Я всегда жму соперницам руки. В Вашингтоне была такая же ситуация с (украинкой Даяной) Ястремской», — прокомментировала позже Азаренко.

В третьем круге Азаренко сыграет против Петры Мартич (54-й номер рейтинга WTA).

Азаренко — бывшая первая ракетка мира. Сейчас занимает 26-е место в рейтинге WTA. Костюк — 65-я ракетка мира.