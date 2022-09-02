ЦСКА подтвердил чемпионство победой над «Металлургом»

Матч между ЦСКА и «Металлургом» на открытии сезона КХЛ завершился победой армейцев со счетом 6:2.

В первом периоде лидировал «Металлург», на восьмой минуте счет открыл Павел Акользин, затем второй гол армейцам забил Семен Кошелев.

ЦСКА мощно реабилитировался во второго периоде, забросив магнитогорцам пять шайб. Отличились Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Семен Панкратов, Сергей Плотников и Данил Юртайкин.

Третий период ознаменовался дракой Максима Соркина (ЦСКА) и Артема Минулина («Металлург»), который стал инициатором схватки, вероятно, желая взбодрить команду. В итоге после удаления армейцы реализовали большинство — шестую шайбу «Магнитке» отправил Григоренко.

2 сентября стартуют остальные игры регулярного чемпионата КХЛ. В пятницу пройдет пять матчей, сыграют «Автомобилист» и «Локомотив», «Трактор» и «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар» и «Адмирал», «Спартак» и «Амур», «Сочи» и «Сибирь».