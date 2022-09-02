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ЦСКА подтвердил чемпионство победой над «Металлургом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из матча ЦСКА-Металлург

Матч между ЦСКА и «Металлургом» на открытии сезона КХЛ завершился победой армейцев со счетом 6:2.

В первом периоде лидировал «Металлург», на восьмой минуте счет открыл Павел Акользин, затем второй гол армейцам забил Семен Кошелев.

ЦСКА мощно реабилитировался во второго периоде, забросив магнитогорцам пять шайб. Отличились Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Семен Панкратов, Сергей Плотников и Данил Юртайкин.

Третий период ознаменовался дракой Максима Соркина (ЦСКА) и Артема Минулина («Металлург»), который стал инициатором схватки, вероятно, желая взбодрить команду. В итоге после удаления армейцы реализовали большинство — шестую шайбу «Магнитке» отправил Григоренко.

2 сентября стартуют остальные игры регулярного чемпионата КХЛ. В пятницу пройдет пять матчей, сыграют «Автомобилист» и «Локомотив», «Трактор» и «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар» и «Адмирал», «Спартак» и «Амур», «Сочи» и «Сибирь».

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Alhazred

Хана кутятам. На что надеялись не понятно

pepelmetal

Сказал соболезнующий нацикам чел

Disobedient

Безумие и отвага. Никогда не выбирате актера в наркоманокомандующие. Сценарий хороших боевиков с молодыми...

Nik3316

ну как минимум два варианта... первый МАГАТЭ приезжает, а там уже охрана сменилась и ВСУ с МАГАТЭ обоснуются...